Kaymakam Şekerci sertifikalı mercimek tohumu dağıtımına katıldı - Son Dakika

Kaymakam Şekerci sertifikalı mercimek tohumu dağıtımına katıldı
27.11.2020 13:01
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldıPrograma Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak katıldı.
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı
Programa Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilçe genelinde 29 çiftçiye 800 dekar alana yetecek yüzde 75 hibeli 10 bin 400 kilogram sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.
Kaymakam Şekerci bu tohumlarla ilçede mercimek üretiminin ve kalitesinin artacağına inandığını belirterek, üreticiye hayırlı olması dileğinde bulundu. ???????
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