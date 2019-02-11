Kaymakam Tortop'dan Kurum Ziyaretleri
2 gün önce
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.
Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretler kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Kaymakam Tortop, çalışmalar hakkında kurum amirlerinden bilgiler aldı.
Kurum amirleri tarafından kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Tortop, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:09 Kaynak: AA
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