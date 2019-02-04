Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop, Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Kaymakam Tortop, Doğa Yürüyüşüne Katıldı

2 saat önce

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Doğa Sporları Topluluğu'nun düzenlediği Kumalar Dağı'nın zirvesi yürüyüşüne katıldı.

Kaymakam Tortop, Doğa Yürüyüşüne Katıldı, System.String[]
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Doğa Sporları Topluluğu'nun düzenlediği Kumalar Dağı'nın zirvesi yürüyüşüne katıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Doğa Sporları Topluluğu'nun 2 bin 247 metre yükseklikteki Kumalar Dağı'nın zirvesine düzenlediği yürüyüşe katıldı. Kar kalınlığının yer yer 30 santime ulaştığı dağlık bölgede yaklaşık 15-20 kilometrelik yolu 6 saate yakın sürede yürüyen Kaymakam Tortop ve grup üyeleri, kar manzarasında fotoğraf çektirip, sıcak çay ve kahvaltı yaptılar.

Doğa Sporları Topluluğu adına konuşan Asım Yıldız, "Her hafta pazar günü ilçemiz kırsalı ve köylerimizde arazilerde yürüyüş yaparak hem spor yapmış oluyor hem de doğayı tanımış oluyoruz. Bugün de saat 08.00'da yola çıktık. Kaymakamımız Eflatun Can da bize eşlik etti. Performansı için kendine teşekkür ederiz. Yürüyüşümüze herkesi bekleriz" dedi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop da "57 yaşındayım, ilk kez doğa yürüyüşüne katılıyorum. Bu bir ilk olur inşallah, bundan sonra doğayla yakın günlerimiz geçer" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Spor
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