Kaymakam Tortop, trafik uygulaması yapan polisleri ziyaret etti

Sandıklı ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret eden Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.



Polislerle bir süre sohbet eden Tortop, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.



İlçede emniyet ve asayiş bakımından genel manada bir sıkıntı bulunmadığına dikkat çeken Tortop, "Uygulama noktalarında vatandaşımızın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapılıyor. Her aracın 3-4 dakikada sorgulamaları yapılarak yollarına devam etmeleri sağlanıyor. Devletin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimiz ve halkımız da uygulamadan memnuniyetini ifade ediyor." dedi.