Kaymakam Uçar, Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, beraberindeki yetkililerle Esenköy köyü ve Tekeciler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş ile birlikte Esenköy köyü ve bağlı mahallesi Tekeciler'de hane ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında vatandaşların evlerine misafir olarak hal ve hatırlarını soran yetkililer, talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Programda köy kahvesinde vatandaşlarla çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Devletimizin kapısı da, gönlü de her zaman vatandaşımıza açıktır. Gösterilen ilgi ve misafirperverlik için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK