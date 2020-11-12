Kaymakam ve Başkan'dan karantina denetimi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde karantinaya alınan 2 mahallede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu heyeti tarafından denetim ve izolasyon çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son dönemde artan vakalar nedeniyle Emet Hamam Mahallesi'nde toplamda 27 cadde ve sokakta, Emet Akpınar Mahallesi'nde ise toplamda 34 cadde ve sokakta 14 gün karantina uygulanması kararını verilirken, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, karantina bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgiler alınırken, mahalle muhtarları ile görüşülerek karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için istişareler gerçekleştirildi. Dağınık ve çok sayıda bölgenin karantinada olması sebebiyle, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için vefa sosyal destek grubu yanında, Emet Belediyesinden personel tahsis ederek, mağduriyet yaşanmaması için çalışmalar yapılacağı bildirildi.

Emet ilçesinde, Hamam Mahallesi ve Akpınar mahallesinde 61 cadde ve sokakta, 13 apartmanda ve 1 kız yurdunda karantina uygulanıyor. - KÜTAHYA