Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti - Son Dakika

Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 306'ncı yıl dönümü yaş pasta kesilerek kutlandı.

Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 306'ncı yıl dönümü yaş pasta kesilerek kutlandı.

1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü'ne dönüşen ve 25 Eylül 1923'te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasında, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İtfaiye Müdürlüğünde yaş pasta kesti.

"En kötü zamanlarda vatandaşların yanında"

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, "Belediye Başkanımızla birlikte itfaiyemizin 306'ncı yıl dönümünü kutlamaya geldik. Arkadaşlarımız sağ olsun en kötü zamanlarda vatandaşımızın yangında, arama kurtarmada, trafik kazalarında ilk müdahale eden insanlar tabi ki onları onura etmek lazım. Biz de bunun için geldik haftalarını tebrik ettik. Allah nice 306 yılları kutlamayı nasip etsin" dedi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'da, "Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bugün itfaiyemizin 306'ncı yıl dönümünde bizi onore ettiler. Bu pandemi sürecinde insanların zor zaman geçirdiği süreçte bize hoş bir tebessüm yaşattığı için başta Kaymakamımıza ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm arkadaşlarımıza Covid-19 ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına rica ediyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti
Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti
Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti
Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti

Ender Faruk Uzunoğlu, Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti - Son Dakika

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