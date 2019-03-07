Kaymakam Yalçın'dan Regaip Kandili Mesajı

Muş
'ın Bulanık
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Regaip Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymakam Yalçın, mesajında kandil gecelerinin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan özel geceler olduğunu söyledi.
Kaymakam Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Regaip Kandili ile başlayan üç aylar iklimi, müminler için manevi bir hasat mevsimi olduğu gibi merhamet, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir zaman dilimidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Malazgirtli hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Regaib Kandili
'ni kutlar, bu gecenin, ülkemizin ve İslam aleminin birlik, ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, tüm müminlerin affına ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim."