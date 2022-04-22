Kaymakam Yelek, koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti - Son Dakika
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Kaymakam Yelek, koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti

22.04.2022 18:06
Kaymakam Yelek, koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında ilkokul öğrencisine temsili olarak koltuğunu devretti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında ilkokul öğrencisine temsili olarak koltuğunu devretti.

Kaymakam Yelek, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Ziyaret esnasında Yelek, koltuğunu bir süreliğine Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Elif Ercik'e devretti.

Makama oturma fırsatı verdiği için Kaymakam Yelek'e teşekkür eden Ercik, çocuklar için oyun parklarının yapılmasını isteyerek, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek, şöyle dedi:

"Ülkemizin en değerli varlığı olarak, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Başta, içine doğduğunuz aileniz olmak üzere, Türk Milletinin maddi ve manevi kültürel değerlerini öğrenen, yaşayıp yaşatan birer birey olabilmeniz de aynı değerde önemlidir. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır."

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Ulusal Egemenlik, Muhammed İkbal, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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