Kaymakam Yüce, Öğrencilerle Yemek Yedi
11 dakika önce
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Anadolu Kız Meslek Lisesi Yurdu'ndaki öğrencilerle yemekte buluştu.
Yayladağı
Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Anadolu Kız Meslek Lisesi
Yurdu'ndaki öğrencilerle yemekte buluştu.
Eşi Esra Yüce
ile yurda gelen Kaymakam Yüce, burada yurt idarecileri tarafından karşılandı.
Yüce ve eşi, öğrencilerle yemekhanede sıraya geçerek öğrencilerin arasında yemeğini yedi.
Ardından sınıfta öğrencilerle buluşan Yüce, onlarla sohbet edip nasihatlerde bulundu.
Yüce'ye ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk
de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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