Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yüce, Öğrencilerle Yemek Yedi

Kaymakam Yüce, Öğrencilerle Yemek Yedi

11 dakika önce

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Anadolu Kız Meslek Lisesi Yurdu'ndaki öğrencilerle yemekte buluştu.

Kaymakam Yüce, Öğrencilerle Yemek Yedi, System.String[]
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Anadolu Kız Meslek Lisesi Yurdu'ndaki öğrencilerle yemekte buluştu.

Eşi Esra Yüce ile yurda gelen Kaymakam Yüce, burada yurt idarecileri tarafından karşılandı.

Yüce ve eşi, öğrencilerle yemekhanede sıraya geçerek öğrencilerin arasında yemeğini yedi.

Ardından sınıfta öğrencilerle buluşan Yüce, onlarla sohbet edip nasihatlerde bulundu.

Yüce'ye ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu

Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı Nagehan Şaşmaz Eşi Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 10:55:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yüce, Öğrencilerle Yemek Yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]