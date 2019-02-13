Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Dondurucu Soğukta Esnaf Ziyareti

Kaymakamdan Dondurucu Soğukta Esnaf Ziyareti

40 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, akşam saatlerinde dondurucu soğuğa rağmen esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Kaymakamdan Dondurucu Soğukta Esnaf Ziyareti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, akşam saatlerinde dondurucu soğuğa rağmen esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, akşam saatlerinde eksi 20 derece soğukta Cengiz Topel Caddesi ve Şemdinli Yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyerek sohbet eden Kendüzler, "Tek amacımız huzurun gelmesi, vatandaşımızın tüm sıkıntılardan kurtulmasıdır. Çünkü Yüksekovalı vatandaşımız gerçekten tüm güzellikleri hak ediyor. Devletimizin sayesinde inşallah Yüksekova'mıza her şey en güzelinden gelir" dedi.

Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüksekova'mıza böyle bir kaymakamın olması bizi çok mutlu ediyor. İlk kez bir kaymakam dondurucu soğuklara rağmen bizi de unutmadan ziyaret ediyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Kendüzleri'ye ziyaretinde Yüksekova Belediye Başkan Yardımcı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

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