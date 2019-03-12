Son Dakika Haberleri: Kaymakamdan Öğrenciye Kadar 600 Kişi İstiklal Marşı'nı Okudu

Kaymakamdan Öğrenciye Kadar 600 Kişi İstiklal Marşı'nı Okudu

1 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, kaymakamdan hakime, polisten imama, esnaftan öğretmen ve öğrenciye kadar 600 kişi yer aldı.

Kaymakamdan Öğrenciye Kadar 600 Kişi İstiklal Marşı'nı Okudu, System.String[]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, kaymakamdan hakime, polisten imama, esnaftan öğretmen ve öğrenciye kadar 600 kişi yer aldı.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

Klipte, Kaymakam Samet Serin başta olmak üzere, hakim, savcı, doktor, polis, imam, öğretmen, çiftçi, esnaf, cami cemaati, ev kadını ve öğrencilerin yanı sıra şehit babası ve annesinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal Marşı'mızın 98. yılında Kastamonu ve Nasrullah Camisi ile özdeşleşen, Mehmet Akif'e Fatihler doğuran anaların şehri Devrekani ilçesinden seslenmek istedik. 7'den 70'e ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla 41 ayrı mekanda 358 sahne ve 600 katılımcıyla İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bu vesileyle Türk milletinin vatan sevgisini, bayrak aşkını, devletine sadakatle bağlı olduğunu, milli birlik ve beraberliğin vazgeçilmez savunucusu olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Kastamonu, Devrekani, Güncel
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