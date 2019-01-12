Kaymek Talas Gençlik Merkezi Öğrencilerinden İl Müftümüz Sayın Güven'e Ziyaret

Daha önce şehrimizin bazı yönetici ve eğitimcilerini de ziyaret eden öğrenciler bu kez İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven'i ziyaret ettiler.

Farklı okullarda eğitim almalarının yanısıra Talas Gençlik Merkezi'nde yatılı olarak kalıp özel derslerle desteklenen bu öğrencilere İl Müftümüz Sayın Güven, şöyle hitap etti: "Kıymetli gençler, toplumu inşa edecek alimlere ihtiyacımız var. Bu anlamda en zeki, en çalışkan ve başarılı öğrencilerin olmasını isterim. İlme karşı istekli ve hevesli olun. Merak edin. Zira merak ilmin hocasıdır. Merak etmeyen kimse bir şey öğrenmek istemez. Bir insan da istediği bir şeyi elde edemiyorsa: 1) Ya samimi değildir. 2) Ya da bedelini ödemiyordur.

Kısa- orta ve uzun vadeli hedefleriniz olsun ve özellikle bu yaşlarda yeteneklerinizi keşfetmenizin gelecek açısından sizleri doğru ve mutlu olacağınız mesleklerin seçiminde katkısı olacaktır. Yeteneklerinizi tespit edin. Hayatta en acınası durum, kişinin yeteneğini tespit edememesidir. Yeteneğiniz ne ise mesleğinizde o doğrultuda olursa başarılı olursunuz. Toplumda mesleğini nefret ederek yapan çok insan var. İnsan öncelikle yaptığı görevi sevecek. Kendinize güzel hedefler seçerek o hedefler doğrultusunda çalışmalar yapın." diyerek sözlerini tamamladı. Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda öğrenciler, kendilerini ağırlayan İl Müftümüz Sayın Güven'e ve müftülük personeline teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda İl Müftülüğümüzce öğrencilere, Kur'an'ı Kerim hediye edildi. Ziyaret esnasında İl Müftümüz Sayın Güven'e İl Müftü Yardımcılarımız Mehmet İzci, Ahat Taşcı ve İl Vaizi Ferdi Menteş eşlik etti.

Ziyaretçiler arasında, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Kaya, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tahsin Dursun ve 35 öğrenci vardı.