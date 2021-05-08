Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ta traktör römorkunun lastiğine kaynak yapıldığı sırada lastik patladı. Lastiği patlaması sonucunda duvara savrulan tamirci hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta Ulubey İlçesine bağlı Sanayiciler Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Vural (53), traktör römorku lastiğine kaynak yapıyordu. Havası indirilmeyen lastik, nedeni belli olmayan bir sebepten patladı. Patlamanın etkisiyle lastikten fırlayan jant önce tornacı Mustafa Vural'a sonrasında da farklı bir esnaf Recep Yılmaz'a isabet etti. Bacağına isabet eden jant sonucunda Recep Yılmaz yaralanırken, Mustafa Vural ise kafasından yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, Mustafa Vural'ın hayatını kaybettiğini belirlerken Recep Yılmaz'ı ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında ise Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.