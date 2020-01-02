Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı! - Son Dakika Magazin

Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı!

6 saat önce

Bugün simit yapan gelinler yine kaynanaların azizliğine uğradılar.

Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı!, System.String[]

Bugün simit yapan gelinler yine kaynanaların azizliğine uğradılar. Son puanlama yapan Hülya Hanım, gelini Aydan'ı bulup 5 diğer gelinlere de 1 puan verdi. Sonrasında mutfakta büyük bir tartışma çıktı. Sesler yükselince Fatih Bey müdahale etmek zorunda kaldı. Yapılan değerlendirmeyi ve puanları sert bir şekilde eleştirdi. Kaynanalardan, biraz daha adaletli olmalarını istedi.


Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:01 
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