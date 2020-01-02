Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı!
6 saat önce
Bugün simit yapan gelinler yine kaynanaların azizliğine uğradılar.
Bugün simit yapan gelinler yine kaynanaların azizliğine uğradılar. Son puanlama yapan Hülya Hanım, gelini Aydan'ı bulup 5 diğer gelinlere de 1 puan verdi. Sonrasında mutfakta büyük bir tartışma çıktı. Sesler yükselince Fatih Bey müdahale etmek zorunda kaldı. Yapılan değerlendirmeyi ve puanları sert bir şekilde eleştirdi. Kaynanalardan, biraz daha adaletli olmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:01
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