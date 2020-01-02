Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı!

Bugün simit yapan gelinler yine kaynanaların azizliğine uğradılar. Son puanlama yapan Hülya Hanım, gelini Aydan'ı bulup 5 diğer gelinlere de 1 puan verdi. Sonrasında mutfakta büyük bir tartışma çıktı. Sesler yükselince Fatih Bey müdahale etmek zorunda kaldı. Yapılan değerlendirmeyi ve puanları sert bir şekilde eleştirdi. Kaynanalardan, biraz daha adaletli olmalarını istedi.



