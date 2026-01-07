Kaynarca\'da Balkon Yangını Paniğe Neden Oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir evin balkon bölümünde çıkan ve paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde R.Y. isimli vatandaşa ait evin balkon bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında zarar gören eşyalar, muhtemel tehlikenin önüne geçmek gayesiyle evin bahçesine çıkarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA