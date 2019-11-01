Kaynarca Topçu Göleti tarıma fayda sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da yapılan Kaynarca Topçu Göleti tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'ya yapılan yatırımlarla, kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Sakarya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

Açıklamada, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği "GÖLSU" projesinden, Sakarya'nın da nasibini aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sakarya Kaynarca Topçu Göleti'nin tamamlandığını ve su tutulduğunu müjdeledi.

Aydın, gövde dolgusu tamamlanan ve su tutmaya başlayan Sakarya Kaynarca Topçu Göleti'nde depolanacak suyla, 3 bin 390 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

- "Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Temelden 20 metre yüksekliğe sahip Topçu Göleti'nin, 975 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Aydın, "Topçu Göleti'nin tamamlanmasıyla, bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla, 2019 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 3 milyon 30 bin 660 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.