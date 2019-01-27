Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

44 dakika önce

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk iddiasını sürdüren Erkiletspor, ligde son sırada yer alan rakibi Kocasinan Gençlikspor'u ilk yarıda attığı goller ile 6-1 mağlup etti.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk iddiasını sürdüren Erkiletspor, ligde son sırada yer alan rakibi Kocasinan Gençlikspor'u ilk yarıda attığı goller ile 6-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Mehmet Altıparmak *, Kemal Hattatioğlu *, Murat Yakut **

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

ErkiletsporU-19: Alper Kardaş *, Yasin Tarım *, Taha Dal *, Ahmet Özdemir *, Nurettin Murat *, Hakan Düşmez *,Bilal Akın *, Tolgahan Alan *,Talha Yıldırım *, Mesut Can *, Enes Solak **

Kocasinan Gençlik U-19: Burak Üzüm *, Osman Kahveci *, Mustafa Bayındır *, Ahmet Kahveci *, Eren Yazıcı *, Murat Aktaş *, Kağan Odabaşı *, Mehmet Çolakoğlu *, Şerafettin Sevim *, Batuhan Öztürk *, Celal Artıran *

Goller: Dk.5 Nurettin Murat, Dk.8,28 Enes Solak, Dk.20 Mesut Can(pen), Dk.25,45 Muhammed Talha (Erkilet) Dk.27 Kağan Odabaşı - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

Mesut Can, Kocasinan, Kayseri, Spor
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