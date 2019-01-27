Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk iddiasını sürdüren Erkiletspor, ligde son sırada yer alan rakibi Kocasinan
Gençlikspor'u ilk yarıda attığı goller ile 6-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak
*, Kemal Hattatioğlu *, Murat Yakut **
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
ErkiletsporU-19: Alper Kardaş *, Yasin Tarım *, Taha Dal *, Ahmet Özdemir
*, Nurettin Murat *, Hakan Düşmez *,Bilal Akın *, Tolgahan Alan *,Talha Yıldırım *, Mesut Can
*, Enes Solak **
Kocasinan Gençlik U-19: Burak Üzüm *, Osman Kahveci
*, Mustafa Bayındır
*, Ahmet Kahveci *, Eren Yazıcı *, Murat Aktaş *, Kağan Odabaşı *, Mehmet Çolakoğlu
*, Şerafettin Sevim *, Batuhan Öztürk *, Celal Artıran *
Goller: Dk.5 Nurettin Murat, Dk.8,28 Enes Solak, Dk.20 Mesut Can(pen), Dk.25,45 Muhammed Talha
(Erkilet) Dk.27 Kağan Odabaşı - KAYSERİ