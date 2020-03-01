Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta - Son Dakika Spor

Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta

18 dakika önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Liginin 16.haftasında lider Talasgücü Belediyespor, rakibi Kayseri Yolspor'u 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Liginin 16.haftasında lider Talasgücü Belediyespor, rakibi Kayseri Yolspor'u 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Erkilet 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Mustafa Kalaycı xx, Furkan Karataş xx


Kayseri Yolspor U19: İmdat Mercan x, Murat Akbulut x, Hamit Doğan x, Efekan Çimen x, Okan Kılıç x, Tevfikcan Albayrak x, (Yakup Bülbül x dk.25) İbrahim Doğukan Örnek x, Yunus Güneri x, ( Kasum Argun x dk.75), Mustafa Saylağ x, Samet Uçar x, Bahattin Ardıç x (Ali Osman Ergüner x dk.80)


Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer xx, Uğur Taşpınar xxx, ( Hanifi Güray xx dk.75), Ahmet Karahan xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, (Muhammet Aktan xx dk.75), Emrecan Akkaya xxx, (Muharrem Sahar xx dk.67), Kubilay Kaan Türk xxx, Abdulsamed Demirel xxx, Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx,


Goller: Bahattin Ardıç (dk.49) (Kayseri Yolspor U19), Kubilay Kaan Türk (dk.18 ve dk.60), Ali Avcı (dk.22), Melih Faruk Demir (dk.60), Muharrem Sahar (dk.70), Kaan Haydar Şahin (dk.85) (Talasgücü Belediyespor U19) - KAYSERİ

Ahmet Çıtak, Bora Füzesi, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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