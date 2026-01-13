Kayseri, 2027 Kültür Başkenti Adaylığı İçin Görüşmelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecine ilişkin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüşerek istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüntülü olarak gerçekleşen görüşmede Büyükkılıç ve Raev birbirlerinin yeni yılını tebrik etti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf da Büyükkılıç'ı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Büyükkılıç, Anadolu'nun hafızası, kadim kent Kayseri'nin, 2027 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın düzenleyeceği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği için kararlılığı ve iddiasını yineledi.

Yusuf ise Türk Dünyası Kültür Başkenti belirleme sürecinde aday şehirlerin kültür potansiyeli, tarihi birikimi, uluslararası kültür organizasyonunun yapılıp yapılamayacağı gibi kriterleri göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Bunların hepsi Kayseri'de bolca var. Duruma haiz olursa Kayseri, biz bundan da büyük memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Şubat ayında Kayseri'nin Moğolistan'dan gelecek sanatçıların katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildiren Yusuf, organizasyon dolayısıyla Kayseri'yi ve Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret edeceklerini kaydetti.