Kayseri 523 yıllık konak restore edildi - Son Dakika

523 yıllık konak restore edildi

KAYSERİ'de, 1497 yılında inşa edilen ve 1998 yılından itibaren Etnografya Müzesi olarak hizmet veren Güpgüpoğlu Konağı, restore edilerek törenle ziyarete açıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde 1419 yılında inşatına başlanan ve 1497 yılında tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı, 1998'de Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri'nin en eski evlerinden olan konağın, 2015 yılında restore edilmesine karar verildi. 2 yılı restore olmak üzere teşhir ve tanzimi ile 5 yılda tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnogfra Müzesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve daire müdürleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Günaydın, "Kayseri'nin tarihini yansıtan bu müze için Kültür Bakanlığımızın ciddi çalışmaları oldu. Dünyada böyle eserlere sahip olmadıkları halde bunları çok iyi tanıtarak ekonomilerine çok ciddi katkı sağlayan ülkeler var. Turizmde önemli bir hamle gerçekleştiriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından, yaklaşık 5 milyon liraya restorasyonu tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı.