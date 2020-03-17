Kayseri Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Kayseri Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Kayseri Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor.

Kayseri Adliyesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Kayseri Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara ateş ölçümü yapılıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin tavsiye niteliğinde kararların ardından birçok duruşmanın ertelendiği Kayseri Adalet Sarayı'nda, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Adliye girişinde x-ray cihazından geçen vatandaşların, sağlık çalışanı tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeriye girmesine izin veriliyor. Yüksek ateşe rastlananlar, sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.

Tedbir kapsamında ziyarete kapatılan Kayseri Ceza İnfaz Kurumlarında da gerekli önlemler alınarak, dezenfekte edildi.

Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin, duruşma veya diğer işlemler için kurumdan dışarı çıktıktan sonra dönüşte 14 gün gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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