Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden doktora saldırıya kınama - Son Dakika
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Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden doktora saldırıya kınama

18.05.2022 17:59
Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden doktora saldırıya kınama

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak, Latif Başkal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekiminin saldırıya uğramasını kınadı.

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak, Latif Başkal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekiminin saldırıya uğramasını kınadı.

Işıldak, yazılı açıklamasında, görevli aile hekimine fiili saldırıda bulunulmasını kınadıklarını belirtti.

Saldırıya uğrayan aile hekiminin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Işıldak, şunları kaydetti:

"Aile Sağlığı Merkezine ilaç yazdırmak için başvuran kişi, bazı ilaçlarının aile hekimi tarafından uygun görülmeyerek yazılmaması üzerine, aile hekimi arkadaşımızı darbetmiştir. Durum kolluk kuvvetlerine yansımıştır. İşlemler devam etmektedir. Çok şükür aile hekimi arkadaşımızın sağlık durumu iyi."

Işıldak, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının güven içinde görev yapmadığını savunarak, "Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, İlaç, Güncel, Son Dakika

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