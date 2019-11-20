Son Dakika Haberleri: Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı Ann Wauters sağlık kontrolünden geçirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kadrosuna kattığı Ann Wauters sağlık kontrolünden geçirildi.

Özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Wauters, birkaç yıllık aranın ardından Kayseri'de olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Wauters, Kayseri'de güzel günler geçirdiğini, önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada Avrupa kupasında final oynadık. Takımda bazı oyuncular gitti ama kalan arkadaşlardan tanıdıklarım var. Yeni takım arkadaşlarım olacak, bun için heyecanlıyım. Bugün oyuncu arkadaşlarımla tanışacağım. Umarım bu sene FIBA Avrupa Kupası'nda final oynarız. Kabul edelim ki Türkiye ligi çok zor bir lig. Bazı maçları kazanıp üst sıralara çıkmayı istiyoruz. Bunun için de taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onlar yanımızda olursa daha ileriye gideceğimizi düşünüyoruz."

Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:15 Kaynak: AA
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