Kayseri Belediyesi'nden Eğitim ve Staj Fırsatları

19.01.2026 16:16
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 24 hizmet içi eğitim ve 153 üniversite öğrencisine staj sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 24 farklı hizmet içi eğitim ve 153 üniversite öğrencisine staj imkanı sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, bir yıl boyunca personele yönelik toplam 24 farklı konuda hizmet içi eğitim düzenlendi.

Bu eğitimler, belediye çalışanlarının profesyonel gelişimlerini arttırmayı hedefleyerek, hizmet kalitesini daha da yükseltmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında 153 üniversite öğrencisi, Büyükşehir Belediyesinde staj yapma imkanı buldu.

Ülkü Ocaklarından 2 bin öğrenciye sağlık taraması

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, yaklaşık 2 bin öğrencinin göz ve diş sağlığı taramasını gerçekleştirdi.

İl Başkanı Halit Yağmur, gençlerin sağlığına önem verdiklerini belirtti.

Yağmur, "Kayseri genelinde okul okul yürütülen bu çalışmalar, Ülkü Ocaklarının sahada, milletin içinde ve gençliğin yanında olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. Yorulmadan, yılmadan ve bıkmadan sürdürülen sağlık taramaları; Türk gençliğine duyulan inancın ve sorumluluğun somut bir tezahürü olarak dikkat çekmiştir." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi yenilebilir enerjiyle 23 milyon lira tasarruf etti

Belediye, yenilenebilir enerji kaynaklarından 2025 yılında yaklaşık 23 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı.

Yıllık 1400 dairenin elektrik tüketim gideri kadar enerji, 3,71 megawatt kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kaynağından üretiliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Keykubat, Mimarsinan TOKİ, Hürriyet, Danişment, İldem, Gökkent, Yıldırım Beyazıt pazar yerlerimizde, Melikgazi Belediyemiz ana hizmet binasında, Kültür Merkezi'mizde, Çarşı Melikgazi'mizde ve Büyük Bürüngüz Tarımsal Sulama alanında bulunan güneş enerjisi panellerimiz sayesinde yılda yaklaşık 1400 dairenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4 milyon 236 bin 918 kilowatt saat elektrik enerjisi ürettik. 2 bin 25 ton karbondioksit emisyonu engellendi. 101 bin 262 ağacın kesilmesi önlenerek 360 futbol sahası büyüklüğünde orman kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

