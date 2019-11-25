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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 10. Hafta maçında zayıf rakibi Yeşilhisar Belediyespor'u 4-2 ile geçen Gültepespor, puanın 21'e çıkartarak averaj ile ikinci sıradaki yerini korumuş oldu.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 10. Hafta maçında zayıf rakibi Yeşilhisar Belediyespor'u 4-2 ile geçen Gültepespor, puanın 21'e çıkartarak averaj ile ikinci sıradaki yerini korumuş oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Muhammet Ülker xx, Abdulkadir Keğin x


Gültepespor: Metin Sarı xxx, Hüseyin Saltık xx, İsrafil Vural xxx, Atakan Umar xxx, Niyazi Türkan xxx, Emre Altınalana xxx, Ünal Narinç xx ( Dk. 75 Can Özdemir x ), Şahin Boz xxx, Ömer Mete xxx, Kubilay Babacan xxx, Alihan Soyak xxx


Yeşilhisar Belediyespor: Safa Karasu x, Abdulbaki Karamanoğulları xx, Şükrü Karadağ x, Yasin Saçu xx, Ahmet Özer x, Recep Kaçar x, Ekrem Karaepaç x, Fatih Deker xx, Yakup Erdoğan x, Onur Tolaş xx, Mehmet Kök xx


Goller: Alihan Soyak Dk. 15, Kubilay Babacan Dk. 20, Ömer Mete Dk. 27, Şahin Boz Dk. 72 ( Gültepespor ), Yasin Saçu Dk. 45, Abdulbaki Karamanoğulları Dk. 80 ( Yeşilhisar Belediyespor ) - KAYSERİ

Metin Sarı, Yeşilhisar, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
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