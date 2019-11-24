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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 6. Hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Erkilekspor'u 6-0 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 6. Hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Erkilekspor'u 6-0 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yenilmezlik serisini sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 No


Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Mustafa Kalaycı xx, Bekir Kahraman xx


Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Kaan Şahin xxx, Güray Kepenek xxx, Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx, Kaan Türk xx (Dk. 46 Ali İlik xx), Abdulsamet Demirel xxx, Furkan Köylü xxx, Emre Can Akkaya xxx


Erkiletspor: Osman Gündoğdu x, Hüseyin Yalçın x, Bahadır Sarıçiçek x, Oğuzhan Apaydın x, Murat Taha Dal x, Ömer Kaya x, Osman Sönmez x, Hakan Düşmez x, Yasin Dağdelen x, Nurettin Murat x( Dk. Eren Yurdakan x), Murat Atasever x( Dk. 46 Yusuf Emre Erdel x)


Goller: Dursun Erdem Yıldız Dk. 35, 75, Abdulsamet Demirel Dk. 50, 85, Furkan Köylü Dk. 10 Emre Can Akkaya Dk. 20 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Mustafa Kalaycı, Uğur Taşpınar, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:28 Kaynak: İHA
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