Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

13 dakika önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan güçlü rakibi Erkiletspor' 4-1 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, 15. hafta sonunda puanını 39 yaparak lider Talasgücü Belediyespor'u takibini sürdürdü.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan güçlü rakibi Erkiletspor' 4-1 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, 15. hafta sonunda puanını 39 yaparak lider Talasgücü Belediyespor'u takibini sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç xx, Onur Öztal xx, Engin Can Doğan xx


Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Abdulkadir Söyler xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yusuf Aslan xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xx (Dk. 65 Furkan Aslan x), Emircan Yıldırım xx (Dk. 76 Kadir Eren Üçal xx), Serhat Uğur xx, Berkay Arı x (Dk. 55 Utku Mesut Erdem xx), Aziz Kaan Hasdemir xxx


Erkiletspor: İsmail Timürcuoğlu x, Emre Erdel x (Dk. 82 Eren Yurdakon x), Muammer Savaş xx, Murat Taha Dal x, Hüseyin Yalçın x, Ömer Kaya xx, Bekir Arslan x (Dk. 25 Enes Türkkan x), Hakan Mert Düşmez x (Dk. 75 Batuhan Biner x), İbrahim Sadri Şimşek xx, Halil Coşkun xx, Osman Atila Sönmez xx


Goller: Halil Coşkun Dk. 75 (Erkiletspor), Berkay Arı Dk. 1 ve 35, Utku Mesut Erdem Dk. 70, Kadir Eren Üçal Dk. 89 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Engin Can, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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