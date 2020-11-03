Kayseri Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte bir hayırsever tarafından yaptırılacak okulların arsasını temin ederek, spor salonunun yapımını üstlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ne yaptırılacak ortaokul, ilkokul ve anaokulun protokol imza törenine katıldı.

Kayseri Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve hayırsever Osman Ulubaş da hazır bulundu.

Melikgazi bölgesinde hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak 16 derslikli ortaokul ile 16 derslikli ilkokul, ayrıca Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılacak 8 derslikli anaokul, açık spor sahaları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak kapalı spor salonu inşaatına ait Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Osman Ulubaş arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, eğitime destek vermekten mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri Valiliğinde hayırseverimiz, kıymetli büyüğümüz Osman Ulubaş'ın Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaptıracağı 16'şar derslikli ortaokul ve ilkokulun protokolünü imzaladık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu güzel projeye arsa temini sağlamanın yanı sıra okullarımızın ihtiyacı olan spor salonunun da yapımını üstleniyoruz. İnşallah kısa sürede çalışmaları bitirip okulumuzu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Hayırseverler şehri Kayseri'mizi seviyor, Kayseri'mizi eğitimde daha iyi noktalara taşıma konusunda gayret gösteriyoruz."