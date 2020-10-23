Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı x-ray cihazı satın alacak - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavlığı ihale yöntemi ile X-Ray cihazı satın alacağı öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ihale duyurusunda 3 kasım 2020 tarihinde Kayseri Adliyesi idari işler müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan ihaleye davet gerçekleştirildi. Buna göre satın alınacak X-Ray cihazının çift monitörlü, CE Belgeli İso-9001 standartlı ve Tüv Belgesi aranacak. - KAYSERİ