Kayseri'de 1.7 Milyon TL'lik Hırsızlık
Kayseri'de 1.7 Milyon TL'lik Hırsızlık

03.02.2026 20:59
Kayseri'de 1.7 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı, eşyalar sahibine teslim edildi.

KAYSERİ'de, bir evden 1 milyon 700 bin TL'lik ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde bir evden 1 milyon 700 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin Y.A. (19) ve A.T. (20) olduğu belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ele geçirilen 1 milyon 700 bin TL değerindeki suça konu ziynet eşyalarının ise sahibine teslim edildiği belirtildi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

