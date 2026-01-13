Kayseri'de 285 Mahalle Yolu Açıldı - Son Dakika
Kayseri'de 285 Mahalle Yolu Açıldı

13.01.2026 16:43
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar sonrası 285 mahalle yolunu ulaşıma açtı, çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 285 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 4, Bünyan'da 31, Develi'de 34, Felahiye'de 8, Hacılar'da 2, Kocasinan'da 24, Pınarbaşı'da 102, Sarıoğlan'da 18, Sarız'da 11, Tomarza'da 25, Yahyalı'da 16 ve Yeşilhisar'da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 12 ilçede 285 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Öte yandan, kar yağışı ve özellikle tipi nedeniyle kapanan bazı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı'nda 15, Sarız'da 21 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 43 mahalle yolunda ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde tipinin etkisini arttırması nedeniyle açılan yolların yeniden kapanabildiği, bu nedenle açık ve kapalı yol sayılarında anlık değişiklikler yaşandığı bildirildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

