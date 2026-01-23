Kayseri\'de 30 Bin Tonluk Lisanslı Depo Projesi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB); 150 milyon TL'lik yatırımla Buğdaylı'da kurulacak 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo projesiyle, Kayseri'yi tarım ticaretinde ürün saklayan değil piyasayı yöneten şehir konumuna taşıyacak.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın 2018'de Başlattığı Tarım Devrimi, Kayseri'yi Türkiye'nin Oyun Kurucu Şehri Yaptı. Kayseri Ticaret Borsası (KTB), 2018 yılında başlayan 'Tarımda Büyük Dönüşüm' hamlesini, cumhuriyet tarihinin en stratejik yatırımlarından biriyle taçlandırıyor. Buğdaylı bölgesinde yaklaşık 150 milyon TL yatırım bedeliyle yükselecek olan 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo için yer tahsisi çalışmaları başladı. Bu yatırım, Kayseri'nin sadece ürün sakladığı değil, tarım piyasalarını bizzat yönettiği yeni bir dönemin kapılarını açıyor. KTB Başkanı Recep Bağlamış'ın göreve gelmesiyle başlayan süreç, Kayseri'yi 'hizmet alan' konumdan 'sistem kuran' bir merkeze dönüştürdü. ELÜS Devrimi: 2018 öncesi Kayseri'nin ürünü Kayseri'de dururken, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Konya ve Gaziantep gibi illerde basılıyordu. Başkan Bağlamış'ın ilk icraatlarından biri bu haksızlığı bitirmek ve ticareti Kayseri'ye çekmek oldu. TÜRİB Kurucu Ortaklığı: Kayseri, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) kurucu ortakları arasına girerek tarımın dijital geleceğinde söz sahibi oldu. Laboratuvar Atılımı: Ardından bölgenin en gelişmiş Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Lisansı alınarak, ürünlerin kalite standartları Kayseri güvencesi altına alındı. Anadolu ÜPAK Liderliği: Türkiye'nin en büyük aracı piyasa kuruluşu Anadolu ÜPAK A.Ş.'nin kurucuları arasında yer alan KTB, bugün bu dev yapının yönetiminde Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil ediliyor. Final Hamlesi - 30 bin Tonluk Yatırım: Tüm bu süreçlerin ardından şimdi Buğdaylı'da yükselen 150 milyon TL'lik dev tesisle, Kayseri tarım ticaretinin tüm halkaları tek bir merkezde birleşiyor.

Kayseri'nin tarım diplomasisindeki başarısını vurgulayan Başkan Recep Bağlamış; "2018'de göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Kayseri'nin alın teri başka illere akmayacak demiştik. O günlerde Konya'nın, Antep'in yollarında senet bastıran Kayseri'den; bugün TÜRİB'in ortağı, Anadolu ÜPAK'ın kurucusu ve yöneticisi olan bir Kayseri'ye ulaştık. Yetkili sınıflandırıcı laboratuvarımızla ürünümüze kimlik kazandırdık. Şimdi ise Buğdaylı'ya kuracağımız 30 bin tonluk lisanslı depomuzla bu süreci şahlandırıyoruz. Artık üreticimiz kendi borsasında, kendi laboratuvarında ve kendi aracı kurumunda, dünya fiyatlarıyla ticaret yapacak. Bu yatırım, Kayseri'nin tarımdaki rüştünü değil, liderliğini ilan etmesidir" ifadelerini kullandı.

Modern tarımın yeni adresi

Buğdaylı'da 2026 yılı içerisinde temeli atılacak olan tesis; ileri teknoloji silo sistemleri, tam entegre tescil merkezleri ve dijital işlem salonlarıyla bir 'Tarım Finans Kampüsü' olarak hizmet verecek. Dev proje; Kayseri Ticaret Borsası'na ait Canlı Hayvan Pazarı'nın bulunduğu bölgede hayata geçirilecek. Kayseri, tarımın sadece topraktan çıktığı değil, milyarlarca liralık bir ekonomik güce dönüştüğü merkez haline gelecek. - KAYSERİ