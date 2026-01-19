Kayseri'de 31 Sosyal Medya Hesabı Engellendi - Son Dakika
Kayseri'de 31 Sosyal Medya Hesabı Engellendi

19.01.2026 19:17
Kayseri'de suç teşkil eden içerik paylaşan 31 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan 31 sosyal medya hesabı engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda bazı hesaplar tarafından genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan 31 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA

19:11
