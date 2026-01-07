Kayseri'de 7900 suçlu yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de 7900 suçlu yakalandı

Kayseri\'de 7900 suçlu yakalandı
07.01.2026 00:21
Kayseri'de jandarma, 2025'te 7900 aranan kişi yakaladı, 161 faili meçhul olayın 133'ünü aydınlattı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 bin 900 şahıs yakalandı. Ayrıca ekipler, 161 faili meçhul olayın 133'ünü aydınlattı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar açıklandı. Ekipler tarafından suç işlenmesini önlemek, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda, 50 bin 437 devriye yapılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar ve ekiplerin devriye esnasında denk geldiği toplam 2 bin 976 olaya müdahale edildi. Olaylarda 3 bin 956 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan devriyelerde 1 milyon 928 bin 923 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 bin 900 şahıs yakalandı.

283 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekipler tarafından uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 2025 yılında yapılan çalışmalarda ise toplam 283, 71 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 921 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 328 adet kök kenevir, 282 adet elektronik sigara, 235 bin 885 adet makaron, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 31 bin 791 paket kaçak sigara, bin 470 adet tarihi eser, 17 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, bin 593 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tabancalara ait şarjör, 26 adet av tüfeği fişeği, bin 116 adet sahte forma ve 193 adet kazı yapılırken kullanılan malzeme ele geçirilirken, konuyla alakalı toplam 602 şahıs yakalandı.

161 faili meçhul olayın 133'ü aydınlatıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalarda, 161 faili meçhul olaya müdahale edilirken, bu olaylardan 133'ü aydınlatıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda da, 492 şüpheli şahsa ait kimlik bilgileri tespit edilirken, sanal devriyeler esnasında suç unsuru tespit edilen 894 kişiye işlem yapıldı. Müstehcen paylaşım yapan 5 bin 387 internet sitesi, 5 bin 242 yasa dışı bahis sitesi ve 5 bin 231 oltalama sitesine erişim engeli getirilmesi için İhbar Web ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'ne (USOM) konular bildirildi.

Ekipler tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında, 87 yasa dışı giriş ve bulunma olayına müdahale edilirken, bu olaylarda toplam 88 düzensiz göçmen yakalandi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

844 bin 147 araç ve sürücü sorgulandı

Jandarma Trafik Timi ekiplerince de, trafikte güvenliğin sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı kazaların en az seviyeye indirilmesi adına amacıyla 26 bin 832 trafik denetimi yapılırken, denetimlerde 844 bin 147 araç ve araç sürücüsü kontrol edildi. 5 bin 883 araç trafikten men edilirken, 233 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

