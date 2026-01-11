Kayseri'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi

Kayseri\'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi
11.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Belediyeleri, Bünyan ve Felahiye'de afet ve yangın eğitimi düzenledi, tatbikat yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ve Felahiye ilçelerinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde, iki ilçede görev yapan din görevlileri ve belediye personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, afet türleri, yangın ve deprem öncesi ile afetin yaşandığı anda alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken yollar anlatıldı. Yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.

Eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, güzel bir eğitim gerçekleştiğini ifade ederek, yapılan kursların vatandaşlara faydalı olacağını belirtti.

Bünyan Belediyesi Genel Koordinatörü Feyza Somtaş Lekesizcan ise belediye olarak eğitime tam katılım sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:01:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Afet Bilinçlendirme Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.