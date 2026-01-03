Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Alacak Verecek Meselesi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.