KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

05.05.2022 19:43

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'yaralama', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda haklarında 10 yıl 2 ay ile 4 ay 15 gün arasında hapis cezası bulunan 7 kişi ile aranan 9 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin cezaevine konulurken, aranan 9 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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