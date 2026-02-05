Kayseri\'de Atık Su Arıtma Tesisi Projesi\'ne 3 milyar lira hibe desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etap çalışmaları için 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Büyükkılıç, kentteki bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etap yapımına ilişkin, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan ile Ankara'da işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Yüzde 100 hibeyle hayata geçirilen Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. etap çalışmalarının güçlü altyapı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "60 milyon avro hibe. Bugünün rakamıyla yaklaşık tam 3 milyar lira. Şehrimizin arıtma tesislerine yenisini eklemek ve yeni çalışmalar yapmak suretiyle bu 3 milyar liranın tek kalemde imzasını attık. Bu çağda suyu gelmeyen, susuz vatandaş olur mu yaklaşımıyla en kaliteli hizmetlerle gerek atık su konusunda gerekse içme suyu konusunda sizlere hizmet etmeye, gayret etmeye çalışıyoruz." dedi.

Büyükkılıç, daha önce yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla mevcut atık su arıtma tesislerinin elektromekanik tesislerini tamamen yenilendiklerini dile getirdi.

İkinci etap çalışmalarını mevcut atık su arıtma tesisinin bulunduğu Boğazköprü mevkisinde hayata geçireceklerini anlatan Büyükkılıç, bu yılın ikinci yarısına varmadan ihalenin tamamlanacağını kaydetti.

Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap çalışmasının önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Nüfusun yüzde 85'ine, yani 1 milyon 300 binine hitap eden ileri biyolojik arıtma tesisi ortaya çıkacak. Sadece arıtma değil, aynı zamanda kurutma da var. Atıkları kurutacağız hem gübre olarak hem de çimento fabrikalarına satıp para kazanarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda enerji de üreteceğiz. Kazan kazan politikasıyla inşallah şehrimize bu kalıcı tesisimizi böylece hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Bazı şehirlerde içme suyu sorunu yaşandığına dikkati çeken Büyükkılıç, "Bazı illerde suyla ilgili konular konuşuluyor, eleştirilere muhatap oluyorlar. Biz İçme Suyu Master Planı yapıyoruz. Suyla ilgili sorunları, kaynakları saptıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, projeye destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İLBANK Genel Müdürü Karahan'a teşekkür etti.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ise şehirde toplam 82 arıtma tesisi bulunduğunu, bunun 49'unun doğal arıtma tesisi, 33'ünün ise konveksiyon arıtma tesisi olduğunu kaydetti.

Çağan, projenin 2050 yılına kadar Kayseri'nin atık su ile ilgili tüm çevresel problemlerini çözecek bir yatırım olduğunu belirtti.