Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor - Son Dakika
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Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor

09.03.2022 19:27

Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyorKAYSERİ Kayseri'de su altı yaşamını büyük tehlikeye düşüren hayalet ağlar, ekipler tarafından temizleniyor.

Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor

KAYSERİ Kayseri'de su altı yaşamını büyük tehlikeye düşüren hayalet ağlar, ekipler tarafından temizleniyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği birlikte Yamula Barajında su altı yaşamında büyük tehlike oluşturan ve 'sucul hayatın katili' olarak adlandırılan su içerisindeki hayalet ağları temizleme çalışması gerçekleştirdi. Ağ kullanarak avcılık yapan vatandaşlar tarafından terk edilen ve ekosisteme yıllarca büyük zarar veren hayalet ağlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ağların çevre için kirlilik kaynağı olduğunu söyleyerek, "Çevre için tam bir kirlilik kaynağı olan bu ağlar; sucul canlıların ve su kuşlarının hareket, beslenme ve çeşitli yaşam faaliyetlerini engellemektedir. Avcılıkta kullanılan ağların su ortamında uzun süre herhangi bir bozulma ya da çürümeye maruz kalmadan onlarca yıl dayanması bu sorunun sürekli olmasına imkan tanımakta ve türlerin popülasyonlarını etkilemesi bakımından önem arz etmektedir. İl Müdürlüğümüz Mustafa Şahin; bu tür ağların Kayseri iç sularına zarar vermesini engellemek adına, Yamula Barajı ve ilimiz bütün iç sularında temizlik faaliyetine devam edecektir. Sivil toplum kuruluşlarının da destekleri ile bu ağların temizlenmesi, su ekosisteminin korunması ve çevre kirliliği ile mücadele hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor
Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor
Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor

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Balıkçılık, Kayseri, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de barajlardaki 'hayalet ağlar' temizleniyor - Son Dakika


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