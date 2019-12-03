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Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de beton mikserinin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Kayseri'de beton mikserinin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 16 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Kan/İHA)

Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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