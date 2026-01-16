Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gazibeyli Mahallesi'nde C.U ile A.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
A.G. tarafından bıçakla yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
C.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Kadın Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?