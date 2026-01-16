Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Kadın Yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazibeyli Mahallesi'nde C.U ile A.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.G. tarafından bıçakla yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.