Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı - Son Dakika

Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı

10.12.2020 18:25
Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, evlerinde saksıda yetiştirdikleri mandalinaları birlikte toplama talebi üzerine Ekrem-Zeynep Deveci çiftine misafir oldu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, evlerinde saksıda yetiştirdikleri mandalinaları birlikte toplama talebi üzerine Ekrem-Zeynep Deveci çiftine misafir oldu.

Merkez Talas ilçesinde ikamet eden aileyi ziyaret eden Özhaseki, Zeynep Deveci'nin davetini geri çevirmediğini söyledi.

Ailenin bu güzel muhabbetinin, dualarının ve iyi dileklerinin kendisi için yeterli olduğunu belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Belki de yöneticinin en büyük mutluluğu, emek verdiği yerde insanların kendisini sevdiğini görmek. İnsanların ilgi duyduğunu görmek, dualarında olmak. Bunu birkaç günlük hastane sürecinde de (koronavirüs tedavisi) gördüm. Allah razı olsun, binlerce insanın duası vardı. Güzel dilekleri vardı, temennileri vardı. Bunlardan dolayı da gerçekten yıllarca emek verdiğim Kayseri'mize, bu güzel şehrin insanlarına hele ki emek vermişim, hele ki bütün gençliğim, neredeyse bütün ömrüm hizmetle geçti diye şükrettim, dualar ettim. Tabii bu hastalık süreci zor bir süreç, kolay değil. Tüm dünya hastalığı yeni tanımaya çalışıyor. Bilim adamlarımız, doktorlarımız, sağlıkçılar bu işi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Sonra da ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Bu süreçte bir hafta kadar da hastanede kaldım. Haliyle tercihimiz Şehir Hastanesi."

Özhaseki, koronavirüs tedavisi için hastanede kaldığı süre içerisinde yüzlerce doktor, binlerce sağlıkçının gece gündüz demeden insanlara nasıl hizmet ettiklerini gördüğünü anlattı.

Özhaseki, bir gazetecinin, Kovid-19 hastalığını atlatmış biri olarak, hala bu hastalığa inanmayan ve aşı karşıtı kesimin bulunduğunu nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Aşı karşıtlığı olur mu? İnsanlar neden böyle garipleşirler, niye böyle tuhaf bir fikir peşinde koşarlar, anlamakta güçlük çekiyorum." karşılığını verdi.

Bunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, dirisiniz, sağlamsınız ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor, ağrılar başlıyor, öksürük başlıyor, o zaman telaşa kapılıp koşuyorsunuz. Pozitifsiniz diyorlar. Sonra kendine has semptomları var, onlar sırayla başlıyor. Sırt ağrıları, baş ağrıları, öksürük... Çok şükür ben ağır şekilde atlatanlardan değildim ama bunu çok ağır atlatanlar var. Şimdi neredeyse Kayseri'de 150-200 yoğun bakımda, bir kısmı entübe olan vatandaşımız var. Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil. Entübe olanlar dayanamadığı için o acıya, boğazdan hortum ta ciğere kadar sallanıyor. Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor, bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette, doktorlar ciğerlerini beslemeye devam ediyor. Bunlar peki hasta insanlar mı, yaşlı insanlar mı, tansiyonu, veya şekeri olup da veya nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı kimde, nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor."

Bu işin şakası olmadığına dikkat çeken Özhaseki, "Ben maskeye çok uydum, riayet ettim, maskesiz hiçbir yere de çıkmadım. Çalışmalarımı da öyle yaptım ama aile içerisindeki bir yemekte oldu. Hep de zaten ailede bir şey olmaz deriz ya ama işin garip tarafı aile birbirine bulaştırıyor. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Allah devletimize zeval vermesin. O doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bütün sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun, orada bütün hastalarımıza gözleri gibi bakıyorlar." dedi.

Zeynep Deveci ise balkon ve mutfakta 3 yıldır torunları için saksıda mandalina yetiştirdiğini ancak Kovid-19 nedeniyle onların gelip, meyvelerden yiyemediklerini söyledi.

Özhaseki'yi çok sevdiğini belirten Deveci, "O, çocukluğumdan beri saygı duyduğum bir insandır. Ailemizden biri gibi geliyor. İnşallah geleceğin de lideridir." dedi.

Özhaseki, kendisinin eve geleceğine inanmayan Deveci ailesinin Holanda'da yaşayan oğlu ile de telefonla konuştu.

Özhaseki ve Ekrem-Zeynep Deveci çifti, saksıda yetiştirilen mandalinaları topladı.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir aile, evlerindeki saksıda yetiştirdiği mandalinaları AK Partili Özhaseki ile topladı - Son Dakika


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