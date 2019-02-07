Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Borç-alacak Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Kayseri'de Borç-alacak Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

1 saat önce

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K. tarafından göğsünden bıçaklanan Musa İlhan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de Borç-alacak Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, System.String[]
KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K. tarafından göğsünden bıçaklanan Musa İlhan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa İlhan ile Mehmet K. arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., İlhan'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mehmet K. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

Kocasinan, Mehmet K, Kayseri, Güncel
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