Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada - Son Dakika

Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada

14.01.2021 03:41

Kayseri'de camiye yıldırım düştü.

Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada

Yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bir camiye yıldırım düştü. Cami minaresini yıkan yıldırımın düşme anı ise kameralarca kaydedildi.

Develi'ye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki camiye akşam saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırımın etkisiyle caminin minaresi yıkılırken, cami içerisinde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kapılar ve pencereler kırılırken, elektrik panosunun da yandığı görüldü. Mahalleli İbrahim Özdemir; "Yıldırım düşmesi sonucu camimizde maddi hasar oluştu, minaresi yıkıldı. Camlar, kapılar kırıldı, üst katında çökmeler oldu" dedi. Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir ise caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktararak; "Akşam saatlerinde köyümüz camisine yıldırım düşmesi sebebiyle minaremiz yıkılıp camimiz harabe haline geldi. Elektronik eşyalar tamamen yandı. Kapı ve pencere yandı, üst tavan yıkıldı. Camimiz tamamen kullanılamaz halde. Sevindiğimiz şey içeride cemaat olduğu halde can kaybımız ve yaralımız yok, kimse zarar görmemiş.

Öte yandan yıldırımın düşme anı, cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada
Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada
Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada
Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada

Develi İlçesi, Yeşilyurt, Kayseri, Develi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kayseri'de camiye yıldırım düştü...Panik anları kamerada - Son Dakika


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