Kayseri\'de Cinayet Cezası 25 Yıla İndirildi

Kayseri'de tartıştığı kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İran uyruklu iş adamına verilen müebbet hapis cezası indirimle 25 yıla düştü.

27 Aralık 2024'te Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde tartıştığı kayınbiraderi Rasoul G.'yi (31) tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mahdi G (40) Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu Mahdi G. savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, hem kayınbiraderi hem de amcasının oğlu olan Rasoul G. ile kardeşi gibi olduklarını belirterek, Rasoul'u kendisinin öldürmediğini intihar ettiğini iddia etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Mahdi G. hakkında müebbet hapis cezasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 25 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti Mahdi G. ile ilgili tehdit ve ruhsatsız silah taşımaktan dolayı ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmederek, hükmün açılanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ