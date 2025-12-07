Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler! Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler! Polis kıskıvrak yakaladı

Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler! Polis kıskıvrak yakaladı
07.12.2025 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması nedeniyle evden çıkamadı. Ellerine geçirdikleri çarşafları bağlayıp binanın altındaki marketin çıkıntısına inen 2 kişi burada mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayıp karakola götürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Şahıslar 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.

Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti.

Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı

ÇARŞAFLA MARKETE İNDİLER

Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı. S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pencereden çarşafla inerken gören hırsız sandı, gerçek çok başka çıktı

POLİS KISKIVRAK GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler! Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdoğan null Erdoğan null:
    alkol her kötülüğün anası hiçbir faydası yok içmeyin lütfen 81 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bakalım ne olacak 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Kazayı gören dondu kaldı Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Venezuela’da ABD’nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım’ı seçti Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

11:16
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye’de genel seçimlere gideceğiz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz
11:02
Kim der 71 yaşında İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali
Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
10:46
Türkiye’de 600’den fazla şubesi var Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak
10:18
Dünya bu adamı konuşuyor Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu
09:59
Mahalle isimleri bile belli oldu İstanbul’da ilçe sayısı 40’a çıkıyor
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor
09:38
Öğrenciye ÖTV’siz akıllı telefon Modeller belli oldu, tek bir şart var
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
09:30
Çalışmalarda sona gelindi Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
08:28
Ev değil gizli bir banka Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu
Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 11:35:49. #7.11#
SON DAKİKA: Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler! Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.