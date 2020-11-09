Kayseri'de diyaliz hastası Ramazan Adıgüzel'den organ bağışına çağrı - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün diyalize bağlanan 42 yaşındaki Ramazan Adıgüzel, organ bağışı çağrısında bulundu.

Güllüce Mahallesi'nde yaşayan Adıgüzel, hastalığı nedeniyle 12 yıl boyunca diyalize bağlı ömür sürüyor. Durumu her ağırlaştığında Bünyan Devlet Hastanesine giderek tedavi gören Adıgüzel, hayat kurtarmak için organ bağışının önemini video ile anlattı.

30 yaşında başlayan rahatsızlığı nedeniyle uzun süre diyalize bağlı yaşadığını belirten Adıgüzel, bu süreçte kendisine uygun böbrek bulunamadığını ifade etti.

Diyaliz tedavisinin zorluğundan bahseden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Haftada 3 gün 4 saat boyunca diyalize giriyorum. Bazen vücuduma kramplar giriyor. Tansiyonum düşüyor, baş dönmesi yaşıyorum. Hastaneye geliyorum ve hemşireler tarafından müdahale ediliyor. Organ bağışını herkes yapmıyor. Organ bağışı yapılsa daha iyi olur. İnsanların bu 4 saate mahkum olmasından kurtulmasına yardımcı olunur. Bağışlarınızla bu sıkıntı bitsin, hayat devam etsin."