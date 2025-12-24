Kayseri'de Doğal Gaz Projesi Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nde 2026 yılı başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile üç merkez ilçede katı yakıttan doğal gaza geçiş hedefleniyor.

Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıt kullanan hanelerin doğal gaza geçişinin teşvik edildiği projede, tesisat işlemlerini tamamlayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından kombi desteği sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yürütülen projeyle, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hem çevre korunuyor hem de vatandaşların yaşam konforu arttırılıyor.

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Büyükşehir Belediyesinin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.