Kayseri'de Drift Ceza Rekoru: 60 Bin Lira

Kayseri'de polis ekipleri, drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi kavşağında bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit edilen sürücü M.K'ya 60 bin 709 lira cezai işlem uyguladı, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracını trafikten men etti.

Ekipler, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan M.K. hakkında adli işlem de başlattı.